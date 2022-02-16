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澎湖海上花火節20週年 旅遊業推搭快艇賞煙火

2022/2/16 16:37（2/16 16:46 更新）
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適逢澎湖國際海上花火節20週年，雄獅旅遊16日表示，今年特別在團體行程推出「花火船」，將帶領旅客搭乘快艇，從海上觀賞美麗煙火，還可體驗趣味釣小管行程。（雄獅旅提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月16日
適逢澎湖國際海上花火節20週年，雄獅旅遊16日表示，今年特別在團體行程推出「花火船」，將帶領旅客搭乘快艇，從海上觀賞美麗煙火，還可體驗趣味釣小管行程。（雄獅旅提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月16日
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）「2022澎湖海上花火節」邁入20週年，將在4月25日登場，旅遊業者推出搭快艇賞煙火團體行程。

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雄獅旅行社發布新聞稿表示，今年適逢澎湖海上花火節20週年，共有24場次煙火表演，澎湖縣政府還加碼於4月16日推出遊行活動，屆時將點亮「花火20澎湖光塔」，同時施放今年首場澎湖限定無人機花火秀。

雄獅旅遊也在團體行程安排「花火船」，帶旅客搭乘快艇，從海上觀賞煙火，還可體驗趣味釣小管行程，3日遊每人最低新台幣1萬1000多元；自由行3日遊每人最低8599元，除含雙人台北與馬公來回機票及2晚澎湖市區住宿外，還贈送機場來回接送、3日摩托車、雙人火鍋晚餐及夜釣小管。（編輯：謝雅竹）1110216

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