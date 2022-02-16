強制居隔者自費住防疫旅館挨批 屏府：高規格處置

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東縣日前發生3例COVID-19確診案例，匡列156人居家隔離，無黨籍立委蘇震清表示，縣政府強制居隔者自費住防疫旅館違反規定。屏東縣政府回應，採高規格處置。

縣府回應指出，屏東縣枋山鄉去年爆發全國第1起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株事件，起因就是從國外返台、選擇來屏東居家檢疫案件，此外，也曾發生民眾在家居家隔離後發病傳染給家人。

因此，縣府才決定採高規格處置，讓匡列者都到防疫旅館居家隔離，事實上，在居隔過程陰轉陽案例不在少數，一旦因在家居隔不落實，後果不堪設想。

縣府指出，屏東縣近期確診個案匡列居家隔離者，曾請求疾管署協助集中檢疫所安置，但因高雄市有港區、諾貝爾幼兒園等專案，疾管署回應南區集中檢疫所需保留給無症狀或輕症確診者，才會將屏東縣居家隔離者安置在防疫旅館。

縣府表示，目前防疫旅館居隔者，縣府每人每天補助新台幣500元，曾到過潮榮聯合診所被居隔的135名屏東縣民，診所院長梁應鐘表示願負企業責任，扣除縣府補助，全額負擔費用。

蘇震清今天透過新聞稿表示，近期有許多民眾被匡列後遭衛生局強制自費入住防疫旅館，根據中央流行指揮中心規定，被匡列者必須先經評估是否不適合居家隔離（如居家隔離者無法有獨立的房間及廁所、或可能有造成疾病傳播的其他風險等），才能夠要求民眾離開住家隔離。

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蘇震清指出，離開住家隔離也可送公費集中檢疫所，他跟衛福部聯繫後，衛福部表示只要與中央溝通，目前都能協調出免費的集中檢疫處所，但屏東衛生局直接將民眾送到自費防疫旅館，完全沒考量民眾是否負擔得起，作法太過粗暴而便宜行事。

他說，縣府作法嚴重違反規定，對於沒經正當程序而遭強制自費住防疫旅館的民眾，縣府須給予全額補償，而不是部分補償。（編輯：郭諭儒）1110216