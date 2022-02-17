技高學生考招期程不合理 全教總籲教部提對策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北17日電）111學年度大專考招改革，全教總認為技術型高中學生權益被漠視，整體期程設計不合理，外界至今難以瞭解技專如何看待學習歷程檔案，呼籲教育部盡快提出對策。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發出新聞稿指出，108課綱上路後，111學年度考招改革，技術型高中（技高）沒有獲得和普通高中（普高）一樣的對待。學習歷程評量規準、統測如何素養命題，整套升學日程設計缺乏統整與預先規劃。

111學年度高中上傳中央學習資料庫時間統一於4月中下旬截止，逼近四技二專統測，使技高生面臨蠟燭兩頭燒。包括全教總在內的多個教育團體，多次呼籲將技高、普高期程「脫鉤」。

全教總高中職委員會主委張瓊方表示，學習歷程上傳「強碰」統測，只是技職升學制度「不人道」的冰山一角。至今四技二專第一階段申請入學如何設計，技專如何看待學生的檔案，「依舊是個謎」。呼籲教育部盡快提出說明與對策。

對於上傳日程逼近統測，教育部日前曾解釋，學生可能同時報考技專和普通大學，為使每一名學生的學習歷程都能作為升學使用，並考量基層行政負擔和招生作業風險控管等複雜因素，經過多次會議討論，才做出111學年度的日程安排。

對於全教總今天的訴求，教育部截至今天中午12時為止，尚未有新的回應。（編輯：陳政偉）1110217