星宇航空首架A330neo預計19日抵台 5月投入營運

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（中央社記者余曉涵台北18日電）星宇航空旗下首架A330neo廣體客機，今天正式交機，也是台灣飛回第一架A330neo航機，於台灣時間19日下午抵台，將舉辦簡單的灑水禮及接機儀式，預計可於5月開始投入營運。

不畏疫情影響，星宇航空仍陸續布局，除了昨天台北到福岡航線啟航外，星宇航空今天發出新聞稿表示，旗下首架A330neo廣體客機在台灣時間2月18日正式交機，機身編號B-58301，這是繼2019年引進A321neo，星宇航空再創業界之首，為台灣飛回第一架A330neo航機。

星宇航空說，新機在法國時間2月18日晚間7時從土魯斯起飛，預計在台灣時間2月19日下午4時15分抵達桃園機場，疫情期間，僅舉辦簡單的灑水禮及接機儀式。

星宇航空董事長張國煒表示，歷經多時與團隊研究及討論，挑選最合適的中長程客機，搭配現有A321neo與即將加入的A350 XWB，其短、中及長程機型皆各具特色，可使星宇機隊的飛航網絡更加完備。

張國煒說，A330neo性能優越，且利於飛航員在Airbus機型間的轉換，此機型的加入不僅將使機隊運用更有彈性，也可讓更多區域航線旅客享受到星宇航空的服務。

星宇航空共計承租8架A330neo，首架B-58301在完成新機導入驗證及機組人員訓練後，預計可於5月開始投入營運，今年度將再導入3架同款新機，並逐步投入澳門、胡志明市、新加坡、曼谷及東京等亞太區域航點服務，滿足中長程航線飛航需求。

星宇航空A330neo客艙規劃有297個座位，其中商務艙28個，座椅配置為1-2-1；經濟艙269個，座椅配置為2-4-2，內部配置簡潔流暢，隨身行李置物櫃加大66%，力求讓每名旅客都有充分的置物空間，客艙LED照明可於航程的各個階段切換不同的情境燈光。

客艙風格同樣由BMW Designworks團隊操刀設計，星宇航空A330neo延續A321neo「舒適如家」設計主軸、「雅仕純茶」主色調，選用大地色系、溫潤觸感的布料及皮革，搭配首創的星空迎賓飾板。

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星宇航空說，全平躺式商務艙的1-2-1的座椅配置讓每名旅客皆享有獨立的走道出入口，座椅以太空銀背殼完整包覆，並安裝大尺寸的走道及座椅隔板，座椅置物櫃除了可放置瓶裝水、耳機等個人物品，也貼心的設置化妝鏡，加上3段亮度控制的座椅閱讀燈、手機無線充電裝置，全方位的營造旅客專屬空間。

經濟艙為德國RECARO座椅，新型超薄椅背設計提升腿部空間，皮革頭靠可6向調整，且上下移動範圍高達6英吋，讓每位旅客皆可享受最佳的頭靠支撐，椅背則安裝平板電腦專屬立架，並特別設計杯架，旅客不再只能將杯子夾在雜誌袋中、擔心打翻飲料。（編輯：陳政偉）1110218