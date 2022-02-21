高雄以北低溫特報 台中大甲7.9度最低

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中央氣象局表示，21日清晨受寒流及華南雲雨區東移影響，各地潮濕寒冷，民眾身穿厚外套並戴上帽子，全副武裝抵禦寒風。中央社記者徐肇昌攝 111年2月21日

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天持續發布20縣市低溫特報，高雄以北、花蓮等仍可能攝氏10度以下，清晨本島平地最低溫為台中市大甲區7.9度。氣象專家吳德榮表示，今天白天起至明天寒流逐日減弱。

中央氣象局今天持續發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，寒流影響，金門可能有6度以下氣溫發生，台南以北、宜蘭及澎湖有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生（橙色燈號）；高雄及花蓮亦有10度以下氣溫發生（黃色燈號）。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為台中市大甲區7.9度、桃園市楊梅區8.8度；外島仍以馬祖2.8度最低。

另外，氣象局表示，華南雲雨區影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至明天寒流逐日減弱，今天氣溫略回升，仍很寒冷，明氣溫續升，天氣濕涼微冷；今、明兩天，各地有雨，雨時大時小，降雨時間都長、南台灣相對較短。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，23日鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再轉冷；24日鋒面離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，迎風面大台北及東半部仍有局部短暫雨、桃園以南晴朗穩定；冷空氣影響，北台偏冷，其他各地早晚冷。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，25、26日大氣轉乾，各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨；冷空氣漸減弱，白天逐日回暖，入夜「輻射冷卻」效應強，清晨竹苗及中部局部地區仍有10度左右的輻射低溫；27、28日各地持續晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨易有霧。（編輯：陳政偉）1110221