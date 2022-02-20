太平山零下1度未降雪 樹梢結冰現霧淞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）寒流來襲，宜蘭縣太平山最低溫降到攝氏零下1度，山區下午下著濛濛細雨，雖未下雪但出現霧淞，加上樹梢結冰景致，吸引遊客駐足，紛紛拿起手機拍照，紀錄難得一見美景。

羅東林區管理處下午表示，太平山國家森林遊樂區介於海拔365至2000公尺間，是台灣追雪聖地。山區今天最低溫介於攝氏1度至零下1度之間，雖伴隨著降雨增加濕度，但僅有在太平山莊廣場及翠峰景觀道路部分路段，可以觀察到樹稍有結冰現象。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄向中央社記者表示，翠峰林道下午4時50分下著濛濛細雨，濕度達99%，8公里至9公里沿線路段有許多芒草、台灣赤楊、柳杉等樹梢結冰和霧淞美景。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅東林區管理處表示，太平山今天湧入近2000名遊客，氣象局持續發布低溫特報，太平山是否會降雪，還需視溫度是否持續下降，入夜若有下雪，明天開園前將派員巡視道路，確認安全無虞後，將於明天上午6時開園。

氣象局預報員徐仲毅指出，從降雨趨勢看，23日前水氣豐沛，24日之前3000公尺以上的高山都有機會降雪；另外北部、東北部2000至2500公尺高山還是有望降雪。（編輯：方沛清）1110220