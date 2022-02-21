新北首間 開明工商因少子化招生不易將停辦

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市私立開明工商自民國53年創立，迄今已走過57年頭，但因少子化招生不易，早在2年前停招，最後一屆高三學生今年6月畢業後，開明工商將成為新北市首間退場私立高職。

私立開明高級工業商業職業學校校長曾春榮向中央社記者表示，開明過去學生人數最多曾達5200多人，培養不少餐飲、汽車修護等技職人才，但因少子化影響，招生人數逐年降到100多人，幾乎連付教職員的薪水都不夠，早在2年前就申請停招。

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他表示，這兩年陸續辦理教職員退休或資遣，但也引進科技大學兼職師資，以維持良好的教學品質，今年6月送走高三學生146人後，學校將結束並可能轉型經營非營利幼兒園。因此，在台北市及桃園市近年來都有學校停招，開明工商將是新北市首間停辦的高職，也將是私校退場最佳典範。

教育局表示，自108年度起委託台灣師範大學組成專家小組，協助私立學校轉型輔導。開明工商自109年自願申請參與轉型輔導專案，經輔導後朝停招後轉型方向辦理，在逐年停招期間，除讓學生順利畢業，教師也逐年給予資遣、轉介他校及優退等方式處理，110學年度高三為在校最後一屆，未來將朝轉型為非營利幼兒園或考量國內高齡化需求設立長照機構等社福機構辦理。（編輯：陳政偉）1110221