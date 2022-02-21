竹南家族群聚及女攤商染疫案 採檢3176人全陰性

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苗栗縣21日無新增COVID-19確診個案，因應竹南家族群聚及女攤商一家4口染疫而啟動的社區篩檢站，7天共完成3176人核酸檢測（PCR），結果全數陰性。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣今天無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，因應竹南家族群聚及女攤商一家4口染疫而啟動的社區篩檢站，7天共完成3176人核酸檢測（PCR），結果全數陰性。

高雄砂石場傳播鏈衍生苗栗縣竹南家族群聚感染，家族內包括指標個案19622及同住的媳婦、兒子、2名孫女、公公、婆婆及非同住家人二姊共8人陸續確診；另有竹南市場女攤商案19731疑因相關足跡染疫，女攤商的丈夫、2名兒子日前於居家隔離期間採檢陽性確診，使得縣內此波本土疫情目前已有12人確診。

苗栗縣政府今天發布新聞稿表示，因應這波本土疫情，縣府於14日至20日為期7天在為恭紀念醫院及竹南鎮大厝里活動中心開設社區PCR免費篩檢站，期間共完成3176人篩檢，結果全數陰性。

另外，高屏跨縣市家族群聚案確診者過年期間曾租車自駕到苗栗縣旅遊，足跡遍及7鄉鎮16處熱門景點，縣府指出，此案共匡列354人為居家隔離，其中縣內152人、外縣市202人，於19日已順利全數解隔離，完成健康監測。

縣府表示，因應多處確診足跡，已爭取中央同意核定7家診所及8家衛生所發放公費COVID-19家用快篩試劑，民眾如果因呼吸道症狀就醫時，經醫師判斷需篩檢者，可由醫師評估發放試劑，自行進行篩檢。

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縣府衛生局提醒，非居家隔離或居家檢疫者快篩若測出陽性時，請戴妥口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡速至鄰近社區採檢醫院（衛福部苗栗醫院、為恭、大千、苑裡李綜合醫院）進一步檢測，並將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至醫院交給工作人員處理；若為陰性，使用完的家用快篩試劑應用塑膠密封袋包好，以一般垃圾處理。

衛生局表示，居家隔離或居家檢疫者如果採檢結果呈陽性，請立即與衛生局聯繫，將依指示方式處理。（編輯：戴光育）1110221