華南雲雨區東移各地潮濕 持續冷到24日

中央氣象局表示，22日冷空氣雖有減弱趨勢，但仍有大陸冷氣團等級。有家長撐傘帶孩子出門，特地將玩偶先包裝好以避免淋濕。中央社記者裴禛攝 111年2月21日

（中央社台北22日電）中央氣象局表示，今天冷空氣雖有減弱的趨勢，但還是有大陸冷氣團等級，一直到24日各地都還是寒冷的溫度；降雨還是受到華南雲雨區東移的影響，中部以北、東北部持續性的降雨最明顯。

氣象局表示，低溫方面，夜間清晨低溫稍有回升，各地低溫大多在攝氏13至15度之間，清晨仍偏冷，請大家務必注意保暖，白天高溫上，中部以北及宜蘭地區由於水氣較多，一整天都在17、18度左右，花東及南部地區20、21度。

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降雨還是受到華南雲雨區東移的影響，中部以北、東北部持續性的降雨最明顯，特別是基隆北海岸、宜蘭地區以及大台北、台中、南投、花蓮山區，要提防大雨等級的累積降雨，花東地區則是短暫雨的形式，空檔多一點，而南部和部分中部地區，則是局部短暫雨，不會一整天雨下不停，飄小雨、毛雨，雲量偏多是主要表現，水氣整體都還是偏多，外出攜帶雨具備用還是最為保險。

氣象局說明，今天下午之前恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，中部以北沿海空曠地區及金門、馬祖亦有8至9級強陣風，晚起東北風再增強，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海上作業及海邊活動的朋友請注意安全；受冷空氣影響，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。（編輯：陳政偉）1110222