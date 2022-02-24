中南部雨勢趨緩 可見到久違陽光

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（中央社台北24日電）氣象局表示，今天華南雲雨區的影響終於告一段落，中南部雨勢明顯趨緩，可見到睽違已久的陽光；氣溫方面，由於大陸冷氣團持續影響，天氣較冷，清晨西半部及東北部低溫普遍只有12到14度。

中央氣象局說明，今天華南雲雨區的影響終於告一段落，僅剩迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其中以桃園以北及宜蘭降雨機率較高，但雨勢仍比昨天緩和許多，中南部雨勢明顯趨緩，可見到睽違已久的陽光，但山區仍有零星短暫雨。

氣溫方面，由於大陸冷氣團持續影響，天氣較冷，清晨西半部及東北部低溫普遍只有攝氏12到14度，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，其中新北、桃園、台中及金門局部地區有持續10度或以下低溫發生的機率，馬祖也有持續6度或以下低溫發生的機率，請留意保暖，花蓮及台東約15度、16度，白天北部及東北部氣溫上升幅度不多，高溫只有14、15度，其他地方則在16到22度。

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氣象局表示，今天中午以前東北風仍明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，高雄亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，今天下午起風力將逐漸減弱。

此外，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，已觀測到2至5米左右的浪高，海上作業及海邊活動的朋友應注意安全；受冷空氣影響，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。（編輯：陳政偉）1110224

圖為全台氣溫分布圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）