檢疫天數縮短、國內口罩政策放寬 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）農曆春節後，國內COVID-19疫情控制穩定，將陸續開放入境檢疫天數縮短及境內配戴口罩政策放寬，新制詳細內容受關注，疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將在疫情記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，指揮中心先前評估春節連假過後2週為疫情觀察期，本土病例確實降低，顯示疫情穩定可控，防疫政策放寬勢在必行，傾向特定情境下可免戴口罩，如運動等，相關內容將是今天記者會焦點之一。

除國內管制鬆綁，指揮中心日前公布邊境檢疫政策規劃放寬方向，包含檢疫期從14天縮短至10天、放寬商務人士入境條件並縮短檢疫等，預估新制將於3月中旬上路，確切方案備受關注。

因COVID-19疫情，金門與廈門的小三通自2020年2月10日停航至今，據金門縣統計，從防疫旅館、防疫能量和疫苗覆蓋率來看，金門已達到免疫環境條件，可適度開放小三通，已向中央遞交計劃書，爭取清明節期間小三通專案復航。

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另外，若商務人士開放順利，預計下半年有機會開放國外旅遊。指揮中心近期將著手訂定出國相關的SOP和規劃，等國外疫情降溫、重症死亡數都能獲控制時，就是時機成熟的時候，最快下半年有機會開放，自由行與旅行團規劃大方向也是關注重點之一。

截至昨天，仍在監測中感染源待釐清傳播鏈共7條，分別為新北設計師衍生宗教協會案、新北樹林電子廠移工群聚案、汐止手搖飲案、桃園日翊物流案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，及新北加強防疫旅館工作人員案，傳播鏈最新走向將在記者會說明。（編輯：陳政偉）1110224