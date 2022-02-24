228連假 南迴公路台東段、金城武樹景點實施交管

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）因應228連假，公路總局規劃台東主要交通路段和景點交通管制，包括台9線南迴公路、台11線海岸公路，以及金城武樹、初鹿牧場、小野柳等風景區，呼籲用路人配合。

公路總局第三區養護工程處貼出公告表示，因應228和平紀念日連續假期交通量，自2月26日至111年2月28日止共計3天，實施228和平紀念日連續假期交通疏運計畫。

第三區養護工程處預估，26日至27日為旅遊高峰、28日為收假高峰，台9線（南迴公路）金崙風景區、多良火車站，以及台9線（台東縱谷線）初鹿牧場、金城武樹附近、台9線與台20甲線路口（池上街道）、台9線與東8-1線路口（關山街道），還有台11線（海岸公路）小野柳、台11線水往上流、台11線三仙台、台11線八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交通管制和配套措施。

包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段前往目的地。

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另外，於公路總局的「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，這系統並介接高速公路局所建置的國道即時路況影像與道路績效資訊，屆時可利用智慧型手機、平板及桌上型電腦連線該網站同時查詢省道及國道最新路況，民眾也可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，這APP可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。

第三區養護工程處呼籲民眾，連假期間儘可能避開交通尖峰，假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形。上路前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，配合地圖妥善規劃行程。另請民眾多多使用大眾運輸工具。（編輯：陳政偉）1110224