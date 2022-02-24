新北增2確診 匡列28人居隔初採陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府衛生局表示，今天新增2例COVID-19確診本土病例，為昨天公布確診住在新店區案20248的弟弟及外籍女看護工；男性個案任職新北某證券公司，匡列28人居隔，初採陰性。

新北市府衛生局長陳潤秋下午說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心公布今天新北2例居隔採檢陽性個案，都是與台北市餐廳有關。案20318、20319都於22日遭匡列接觸者居家隔離，經採檢PCR為陽性，收治專責病房治療。

衛生局說，案20318是新店區案20248的弟弟，50多歲，Ct值14。疫調發現，個案18日晚間出現頭痛疑似感冒症狀，返家後便沒有無外出，20日使用家用快篩試劑結果呈現陰性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局說，個案生活單純，職場位於新北市某證券公司，但並未與人群接觸，19日至23日都沒有上班，匡列職場接觸者28人居家隔離，經採檢28人都陰性。衛生局公布足跡為16日下午在新店區中正路第一銀行新店分行。

陳潤秋表示，案20319是同家庭的40多歲外籍女性看護工，Ct值19。個案因照護工作，生活單純少外出，17日出現喉嚨痛、流鼻水症狀，接觸者都是照護個案及其家人，並無匡列接觸者。其足跡為17日上午出現在新店區中正路日日旺水果廣場，已經清潔消毒。（編輯：方沛清）1110224