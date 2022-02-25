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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄羅斯開戰 自烏克蘭來台可免持入境前陰性證明

2022/2/25 15:33（2/25 16:07 更新）
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俄羅斯進軍烏克蘭，台僑急撤離。指揮中心指揮官陳時中25日說，自烏克蘭入境可免持入境前陰性證明。圖為桃園機場旅客檢疫站。（中央社檔案照片）
俄羅斯進軍烏克蘭，台僑急撤離。指揮中心指揮官陳時中25日說，自烏克蘭入境可免持入境前陰性證明。圖為桃園機場旅客檢疫站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北25日電）俄羅斯進軍烏克蘭，台僑急撤離。指揮中心指揮官陳時中今天說，自烏克蘭入境可免持入境前陰性證明，依落地採檢或機場深喉唾液採檢即可，也可視情況提供集中檢疫所協助檢疫。

俄羅斯進軍烏克蘭，台灣緊急撤僑。外交部今天表示，駐俄羅斯代表處昨晚已安排撤僑巴士，自烏克蘭首都基輔啟程載運有意願撤離的僑胞到西邊城市利維夫市（Lviv），預計陸續載運18名台僑撤離。

媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會上詢問，烏克蘭情況緊急，若民眾欲返台但無法取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰性證明有何配套、後續撤僑將如何安排檢疫，及其他烏克蘭民眾若入境，是否有特別的入境措施。

陳時中回應，烏克蘭目前處於戰亂，指揮中心會通知境管單位，可免持入境前的PCR陰性證明，但入境後還是會依照落地採檢或機場深喉唾液方式進行PCR採檢。

陳時中說，民眾若一時之間要返台，尚未訂好防疫旅館，或者未來要在家檢疫、但不符合居家檢疫條件時，指揮中心會提供集中檢疫所予以協助。

他強調，戰亂地區的民眾要返國，台灣當然要盡一切力量幫助他們。

另有媒體詢問，對境外生或留學生而言，返台入住防疫旅館負擔大，可否公費入住集中檢疫所。

對此陳時中說，疫情時間已久，教育單位應有所規劃，如提供宿舍檢疫等，若有特殊困難可提報指揮中心。

陳時中強調，未來集中檢疫規劃準備給輕症或無症狀的確診者隔離使用，若境外生或留學生混居，可能增加傳染風險，故要請教育單位及早規劃。（編輯：陳政偉）1110225

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