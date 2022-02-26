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勞基法夜間工作條文修正草案 最快3月送政院

2022/2/26 14:10
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（中央社記者吳欣紜台北26日電）勞基法中限制女性勞工夜間工作條文遭宣告違憲，勞動部提出修正草案，要雇主在無大眾運輸可用下給夜間工作勞工交通費或交通工具協助，草案已通過法規會審查，最快3月送政院。

大法官去年8月20日做出釋字第807號解釋，勞動基準法第49條第1項規定限制女性勞工夜間工作形成差別待遇，淪於性別角色窠臼，違反憲法第7條保障性別平等意旨，自解釋公布日起失效。

勞動部後續提出修正草案，除了明定禁止孕婦夜間工作，也要求雇主在無大眾運輸可用下，須給夜間工作勞工交通費或交通工具等協助，而雇主也必須在提供協助前「通知」工會或勞資會議勞方代表，勞方在接獲通知後可以與雇主協商或提交勞資會議討論，雇主不得拒絕。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，相關法規已經完成預告程序，預告期間，資方跟勞方團體對工會同意權有不同意見，像工總認為應該拿掉，而勞團則認為應該保留。

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黃維琛提到，若保留工會同意權會與大法官的解釋「女工是否適於從事夜間工作仍存有個人意願與條件個別差異，未必適宜全由工會或勞資會議代表事業單位所有女工而決定」相抵觸，但工會在這之中仍應該有其角色，因此草案仍規定雇主必須在提供協助前「通知」工會或勞資會議勞方代表。

黃維琛說，相關修正草案已經完成預告程序並通過勞動部法規會審查，僅做文字修正，大方向不變，待後續調整之後，預計最快3月送行政院審查。（編輯：陳政偉）1110226

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