蘇花路廊上午行車順暢 估下午現北返車流

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蘇花路廊27日上午行車順暢，公路總局預估下午出現北返車流，尖峰時段落在下午3時至晚間6時，警方已於各重要道路部署警力加強交通疏導，全力維持行車秩序與安全。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月27日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）今天是228連假第2天，蘇花路廊上午行車順暢，公路總局預估下午出現北返車流，尖峰時段落在下午3時至晚間6時，每小時約700至800輛，但不至於造成回堵。

交通部公路總局第4區養護工程處發布新聞稿指出，宜蘭上午天氣陰冷、花蓮天氣晴朗，蘇花路廊目前仍以南下宜蘭往花蓮方向較為顯著，每小時交通量約400至500輛，蘇澳到花蓮南下旅行時間約73分，行車順暢。

截至上午10時，南下宜蘭往花蓮方向車流量為2623輛，北上花蓮往宜蘭方向為881輛，相較去年228連假交通量減少約24%，蘇花路廊南下尚有6400輛通過，北上則有1萬1100輛待疏運。

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第4區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正向中央社記者表示，蘇花路廊預計下午開始出現北上車流，尖峰時段落在下午3時至晚間6時，每小時約700至800輛，時速降至50公里，但不至於造成回堵，至於南下部分，下午時段預估每小時300至400輛，行車順暢。

宜蘭縣政府警察局交通隊表示，清水地熱遊憩區於上午9時20分啟動園區總量管制，停車場實施「一出一進」措施，建議用路人彈性調整行程。警方已於各重要道路部署警力加強交通疏導，全力維持行車秩序與安全，請用路人養足精神再上路，行車時多禮讓，並收聽警廣掌握即時路況。（編輯：張銘坤）1110227