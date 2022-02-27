全台海岸彰雲嘉南最髒亂 垃圾以漁業廢棄物最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）根據調查，約一半以上的垃圾量出現在前10%的海岸線段上，其中彰雲嘉南區段為全國整體（含離島）海岸線最髒亂區段；垃圾組成以漁業相關廢棄物占垃圾總量約7成最多。

行政院環境保護署委託澄洋環境顧問有限公司進行「110年度海岸環境清潔維護推廣及成效管理計畫－快篩監測與來源分析」，這份最新出爐的官方調查顯示，全台只有東部的海岸線最乾淨。

根據報告內容，約一半以上的垃圾量出現在前10%的海岸線段上，估算全台海岸線上現存總量約1426噸，台灣本島占68%垃圾量，外島占32%；其中彰雲嘉南區段就占37%垃圾量，為全國整體（含離島）海岸線最髒亂區段；台灣東部只占全國5%垃圾量，為全國海岸線最乾淨區段。

澄洋環境顧問有限公司執行長顏寧告訴中央社記者，本計畫另外選定澎湖縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣、連江縣、屏東縣、桃園市等8縣市、共11處海廢熱點海岸，分析其來源與比例。

分析垃圾組成，漁業相關廢棄物占垃圾總量約7成，其中又以發泡浮球、漁網繩索、硬塑膠浮球與塑膠瓶為最主要的垃圾類型。

觀察廢棄漁具，材質以保麗龍（EPS）與摩利龍（EVA）等塑膠發泡材質浮球占58%為最高、其次為硬質塑膠（PVC、ABS）浮球占35%，其餘則為以尼龍為主的各式漁網；漁法方面，多款大型發泡浮球占36%，可明確判定為淺海養殖牡蠣或其他水產使用，其餘硬質浮球與漁網則較難歸類為單一漁法。

顏寧說明，藉由到台灣各漁港記錄漁船所裝載漁具照片與訪談漁民，實際上大多數廢棄浮球較少被台灣漁民使用，少數可能來自於海上作業時不經意遭遇後撈起作為船舶碰墊使用，普遍為中國漁民於沿岸水域養殖或撈捕時使用；加總推測，此次熱點抽樣漁具有68%極可能來自中國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據報告，國內環保團體「愛海小旅行海廢資料庫」與環保署海廢清理數據資料庫，統計2018至2021年每年的海廢移出量（2021年統計至10月），分別為4032噸、3804噸、6萬3139噸與3萬6475噸。

淨灘部分，顏寧建議，冬季降低清理頻率，待東北季風結束後的春季集中清理；優先處理熱點線段，如彰雲嘉南縣市，而長年乾淨的線段如東部海岸，或垃圾量基本已維持穩定的北部海岸，可依實際垃圾量逐漸降低清理頻率，將資源轉移到熱點區。（編輯：張雅淨）1110227