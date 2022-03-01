台北氣象站合署辦公廳舍主體建築完成 8月將啟用

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中央氣象局台北氣象站合署辦公廳舍工程，1日在新北市政府工務局長詹榮鋒（右2）等人見證下，主體建築興建完成，預定8月完工。（工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月1日

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（中央社記者王鴻國新北1日電）中央氣象局儀器檢校中心及台北氣象站合署辦公廳舍工程，今天舉行節能板上板儀式，象徵主體工程已全部完成，工程預計今年8月完工啟用。

新北市政府工務局接受中央委託在新店安坑地區興建「台北氣象站合署辦公廳舍」，今天在新北市工務局長詹榮鋒、氣象局長鄭明典及營建署組長王武聰等人見證下，完成建物外牆最後一片節能板安裝。

工務局發布新聞稿，詹榮鋒表示，氣象站工程分階段進行，外牆的345片節能板全數裝設完畢，象徵建築物主體正式完成後，後續將進行氣象站搬遷作業與闢建綠地公園工程。

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代辦工程的新北市新建工程處表示，建物由3個曲線建築組成，以氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為發想，波浪曲面屋頂設計與地面連結，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌。

新工處表示，外牆搭配的345片不規則耐候鋼節能板，除了能減少約50%以上的太陽輻射，讓室內節能降溫，還會隨著風、雨及溫溼度等天氣狀況自由擺動，創造氣象站獨特的氛圍，可望成為新店地區拍照打卡新地標。（編輯：李錫璋）1110301