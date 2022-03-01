傳遞輻射應用知識 原能會臉書辦理線上科普展

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原能會在228連假期間舉辦「原子總動員 科技樂無限」展覽活動，吸引6162人次參觀；4大主題展區即日起至3月5日，將以影片形式，在臉書粉絲頁辦理線上科普展。（原能會提供）中央社記者曾智怡傳真 111年3月1日

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（中央社記者曾智怡台北1日電）原能會在228連假期間舉辦「原子總動員 科技樂無限」展覽活動，吸引6162人次參觀；原能會表示，4大主題展區即日起至5日，將以影片形式，在臉書粉絲頁辦理線上科普展，歡迎民眾感受科學的熱力。

228連假期間，台北華山1914文化創意產業園區展覽百花齊放，觀展人潮絡繹不絕，原能會策展的「原子總動員 科技樂無限」歡樂科普活動，也掀起排隊人潮。

原能會今天發布新聞稿表示，活動總計吸引6162人次參觀，「輻射應用」、「緊急應變」、「除役核廢」及「綠能科技」4大主題展區，參觀民眾可依自身興趣選擇參觀路線，更搭建雲霧室、電腦斷層（CT）、核一廠廠房、室內乾貯及微電網等多款互動式小模型，達寓教於樂效果。

原能會進一步表示，展區也設置遊戲體驗及「廉政轉盤」闖關遊戲，讓參與者除認識原子科學知識及其應用外，也瞭解「反貪倡廉」的重要性。

此外，為擴大科普效益，原能會也將4大主題展區擇一個展項，以影片型式在「原能會 輻務小站」臉書粉絲頁同步辦理線上科普，時間是2月27日起至3月5日。（編輯：林興盟）1110301