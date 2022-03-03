境外污染物累積 台中以南24測站空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北3日電）環保署表示，今天偏東風，西半部地區仍受境外污染影響，中部以南位於下風處，污染物易累積；至上午10時，包含台中、南投、雲嘉南以南等地區共24測站空氣品質皆出現紅色警示。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至上午10時，全台共24測站達紅色警示等級，主要集中在中部以南及金門等地區，另外全台也有30測站達橘色提醒等級。

環保署表示，今天東北季風稍減弱，環境風場逐漸由東北轉偏東風，西半部地區仍受境外污染影響，中部以南位於下風處，污染物易累積，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級；氣象局提醒西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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環保署指出，花東空氣品質為「良好」等級；宜蘭為「普通」等級；北部、竹苗、中部及澎湖地區為橘色提醒等級，中部局部地區及馬祖地區短時間達紅色警示等級；雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區為紅色警示等級。

環保署表示，4日東北季風減弱，中南部地區污染物仍易累積；5日東北季風再增強，6日至8日受東北季風影響，中部以北空品區擴散條件好轉，雲嘉南以南空品區仍易有污染物累積。（編輯：管中維）1110303