十全柔脂膜衣錠主成分不足 近29萬顆3/15前回收

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（中央社記者江慧珺台北3日電）衛福部食藥署今天公布，降血脂藥物「十全柔脂膜衣錠20毫克」有1批遭檢出主成分含量不足，近29萬顆藥品將於3月15日前回收，後續並擴大調查是否有其他批號也出包。

衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，十全實業股份有限公司生產的柔脂膜衣錠20毫克，批號04262的藥品，經食藥署檢驗發現主成分含量不符合規定，將於3月15日前回收完畢。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，十全柔脂膜衣錠是一款降血脂藥物，主要用於治療高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症等，健保申報使用量的市占率約2%。

洪國登說，食藥署例行抽驗市售藥品，發現十全柔脂膜衣錠主成分含量不足，依規定主成分含量應為標示量的95%至105%，但經過檢驗這批藥物主成分含量僅超過80%、未達90%。

洪國登表示，十全柔脂膜衣錠有效期限為2年，這批藥品出廠數量近29萬顆，將於今年7月到期，儘管效期將屆，但仍是在效期內發生主成分含量不足，因此啟動回收作業。

洪國登說，同步要求廠商於3月15日前繳交擴大檢驗報告，釐清是否有其他批號也有類似出包情況。

洪國登說，市售降血脂藥物有很多款，與十全柔脂膜衣錠同成分、同含量、同劑量的替代藥品，或者不同成分的降血脂藥物還有很多，儘管啟動回收作業，但呼籲用藥民眾切勿擅自停藥，應儘速回診請醫師開立其他降血脂藥物。（編輯：管中維）1110303