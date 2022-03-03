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花蓮高工8學子錄取台電甄選 畢業即就業

2022/3/3 16:26（3/3 16:51 更新）
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台灣電力公司培養在地人才，每年舉辦高職技術類科獎學金徵選，花蓮高工今年有8名學生錄取，包括林庭佑（左起）、潘鴻義、饒愷書、胡崇恩、蔡繕禧、翁紹銘、陳曾義強、廖嘉慶。（花蓮高工提供）中央社記者張祈傳真 111年3月3日
台灣電力公司培養在地人才，每年舉辦高職技術類科獎學金徵選，花蓮高工今年有8名學生錄取，包括林庭佑（左起）、潘鴻義、饒愷書、胡崇恩、蔡繕禧、翁紹銘、陳曾義強、廖嘉慶。（花蓮高工提供）中央社記者張祈傳真 111年3月3日
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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）台灣電力公司培養在地人才，每年舉辦高職技術類科獎學金徵選，花蓮高工今年有8名學生錄取。校方表示，錄取學生可獲獎學金、受訓津貼，正式僱用薪資超過新台幣4萬元。

台電高職技術類科獎學金甄試2013年重啟，花蓮高工由電子科教師組成團隊，輔導學生報考，很多學生高一就加入，跟著學長練習筆試題目，花工統計，每年約有4到6人錄取，連同今年8人，累積約45人錄取台電。

花工告訴中央社記者，台電獎學金甄選報考門檻高，應屆畢業生學業成績須達全班前1/3，在校期間不能有任何1科不及格，且要完全沒有小過以上處分，通過筆試後，還需經過體能測驗、電路纏線測試、辨色能力測試、口試等，耗時約8個月完成。

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花工指出，今年台電花蓮地區釋出9名額，錄取學生中8名來自花蓮高工，分別為廖嘉慶、陳曾義強、潘鴻義、林庭佑、蔡繕禧、胡崇恩、翁紹銘、饒愷書等人，多為弱勢貧困家庭，雖具備就讀國立大學實力，仍以考取台電員工為優先考量。

花工校長黃鴻穎表示，花工學生具備實務經驗，畢業後能快速與產業接軌，錄取台電員工的學生，技術受訓期間就有2萬7000元的補助，正式僱用可達月薪4萬元以上，能有效改善家中經濟，未來工作5年還能到碩士班進修。（編輯：謝雅竹）1110303

台電高職技術類科獎學金甄試2013年重啟，花蓮高工由電子科教師組成團隊輔導學生報考，很多學生高一就加入。花工統計，每年約有4到6人錄取，連同今年8人，累積約45人錄取。圖為花工電子科導師張世穎（左2）指導台電專班學生。（花蓮高工提供）中央社記者張祈傳真 111年3月3日
台電高職技術類科獎學金甄試2013年重啟，花蓮高工由電子科教師組成團隊輔導學生報考，很多學生高一就加入。花工統計，每年約有4到6人錄取，連同今年8人，累積約45人錄取。圖為花工電子科導師張世穎（左2）指導台電專班學生。（花蓮高工提供）中央社記者張祈傳真 111年3月3日
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