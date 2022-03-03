科博館曝光9900萬年標本 4月琥珀展可一睹面貌

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）國立台灣海洋大學、國立自然科學博物館今天簽署合作備忘錄，並曝光9900萬年前的標本，可清楚看到恐龍羽毛、部分皮膚保存，民眾也可在4月底的琥珀展一睹標本的面貌。

科博館透過新聞稿指出，2件琥珀標本全台首次曝光，為4月底科博館即將登場的「琥珀展」暖身。來自緬甸的「羽毛、皮膚、寄生蟲」標本，距今約9900萬年前，可清楚看到恐龍羽毛與部分皮膚保存。

地質學組助理研究員楊子睿博士指出，緬甸出產琥珀的地方以前被認為是一個潟湖，在水域與陸域的交界帶，因此有機會保存陸地的東西。鳥的羽毛中心有個羽梗，若羽梗呈非中空狀、發育完全，就屬於鳥類；此次展示的羽毛標本呈現中空狀，可能為恐龍羽毛標本。

另件標本是台灣東部發現的化石樹脂，尺寸僅略大於黃豆，化學分析發現這是台灣現今不存在的「龍腦香科」植物樹脂，相當珍貴，依此推測台灣的地質歷史發展。

自然科學博物館焦傳金表示，科博館整建「礦物廳」，期待未來雙方在研究、標本蒐藏、展示與科教活動等有更密切交流，增加社會影響力。

海洋大學校長許泰文也期待雙方在人才培育、採集交流、保育研究有更具體的專案計畫，創造雙贏。（編輯：黃世雅）1110303