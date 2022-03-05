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優惠活動綁台灣Pay遭疑有漏洞 原民會澄清有規範

2022/3/5 12:58
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（中央社記者楊淑閔台北5日電）原民會綁台灣Pay「滿100元回饋50元」優惠活動遭民眾質疑恐有人拿來買高價手機。原民會今天表示，此回饋活動有規範，若經查證屬實即違反規定，除可不支付，也會取消店家資格。

有媒體報導有人疑似用原民會振興加碼推台灣Pay「滿100元回饋50元」活動，每個帳號回饋上限2500元，但沒限定同一人回饋上限恐有漏洞，以對折價買iPhone。

原民會表示，若查明屬實可不支付，因「行動支付回饋」目的是為了刺激消費者到原民會認證店家消費，每人消費帳戶於活動期間最高回饋2500元，且訂有「對於以偽造、詐欺、冒名或其他不正當方式意圖兌領之用戶，經查證屬實者，有權排除其參與活動」的規定。

原民會說，行動支付回饋活動推出期間，原民會透過公文、簡訊提醒店家於合法交易前提下，有效行銷店家商品，因此，違反規定者經查屬實，將不支付回饋金，並取消認證店家資格。

原民會重申，未來推動相關振興措施，也將會邀請認證店家業者討論相關防範機制，以有效協助原住民族業者提升經濟收益。（編輯：張芷瑄）1110305

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台灣Pay遭鑽漏洞5折買iPhone 原民會：可不支付
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