鋒面加冷氣團7日中部以北有雨 8日晚間低溫探11度

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中央氣象局表示，6日晚起鋒面通過及大陸冷氣團南下，基隆北海岸及北部地區雨勢轉趨明顯，中部、宜花地區有短暫雨，南台灣亦有局部短暫雨，中部以北及東北部越晚越冷。中央社記者吳家昇攝 111年3月6日

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（中央社記者張雄風台北6日電）中央氣象局表示，今晚鋒面通過，加上大陸冷氣團南下，明天中部以北全面有雨，冷氣團預計8日晚間至9日清晨最冷，低溫探攝氏11度；明天3000公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今晚起鋒面通過，加上大陸冷氣團南下，明天中部以北、東半部會有全面性降雨，以基隆北海岸、北部地區降雨時間較長，有局部較大雨勢發生的機會；明晚乾空氣南下，降雨趨緩，剩下北部、東半部還有局部短暫雨，中南部轉為多雲。

張承傳提到，預計明晚降雨就會趨緩，8日只剩基隆北海岸、東半部還有零星雨；9日之後都是乾空氣影響，各地多雲到晴，只剩東半部有局部零星雨。

氣溫部分，張承傳表示，預計明天中部以北、東北部清晨溫度約17度，晚間剩下13至15度；這波冷氣團大概持續至9日清晨，8日晚間是最冷的時候，預估台南以北、東北部約12、13度，部分地區可能只有11度左右的低溫。

張承傳指出，若是降溫及水氣能配合，明天3000公尺以上的高山有降雪機會，3500公尺以上機會更高。

張承傳說，預計9日清晨因為輻射冷卻，氣溫仍然偏低，中部以北約14、15度，但白天後會比較明顯回升，北部高溫可以到25、26度；後續白天都比較溫暖，早晚偏涼，西半部注意日夜溫差，類似的天氣會持續到13日。

張承傳提醒，10日起至13日，西半部、金門、馬祖地區易有霧或低雲，影響能見度，尤其金馬地區11至13日霧持續時間較長。（編輯：管中維）1110306