學生不滿宿舍費用漲5成 暨大校方澄清漲幅僅2成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投縣6日電）國立暨南大學學生在網路抱怨學校有意調漲宿舍費用，漲幅高達5成；暨大校方指出，宿舍費用入不敷出，111學年度宿舍費用將調漲約2成，也會再辦說明會向學生解釋澄清。

有暨大學生在網路論壇貼文指稱，學校召開學生宿舍議題說明會，說明將調漲宿舍費用；根據說明會資料，從111學年度開始，無冷氣男生宿舍費用每學期從新台幣6660元調漲至1萬228元，女生宿舍則從6660元調漲至1萬144元，男女宿舍費用調漲約5成，學生認為漲幅太誇張，留言表達不滿。

國立暨南國際大學今天發布新聞指出，學校為反映宿舍清潔維護、水電及天然氣等費用上漲，且汰換宿舍舊式熱水設備及整建公共空間，加上宿舍經營連年虧損，因此規劃111學年度調漲宿舍費用，漲幅約為2成。

暨大指出，調整後宿舍費用，每月租金1坪約為300元；學校訪查，目前國立大學宿舍平均每月1坪租金約300元至550元，私立大學宿舍每月1坪租金約600元至1400元；暨大調漲後每學期宿舍費用約為8500元，和其他大學相比，宿舍收費也相對較低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

暨大表示，學校從民國98年以來，除新增空調設備房型外，各類房型都不曾調整住宿費用，收取住宿費無法完全支付各項費用與維修成本，因歷年來宿舍收支皆為赤字，若以學校整體經費貼補住宿生費用，將壓縮學校其他經費使用空間。

暨大指出，有關111學年度宿舍住宿費調整事宜，會再召開公聽會，向學生說明，調漲方案也需經學校行政會議通過後，才會實施。（編輯：陳清芳）1110306