防彈少年團BTS、PCR當車牌？公路總局問卷調查

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（中央社記者余曉涵台北7日電）為了瞭解民眾對於BYE、PCR、BTS成為車牌號碼的意願，交通部公路總局即日起到5月6日在網路上進行問卷調查，要搜集民眾意見，調查結果將納入車牌英文代碼製作考量。

現行核發的車牌號碼採不分車種一車一號，以3英文代碼與4數字代號組合，公路總局今天發出新聞稿表示，考量社會文化多元、民眾觀點也隨時空環境改變，英文代碼拼字是否不雅抑或因個人喜惡而異，為了解後續將製作車牌英文代碼的合適性，3月7日至5月6日於監理服務網開放填寫網路意見調查。

公路總局說，針對近2年預計製作車牌英文代碼，其中遇有意義、諧音者，包含自用小客（貨）車、普通重型機車、電動普通重型機車及租賃小（客）貨車等4車種，共計22組英文代碼，如BTS（防彈少年團）、BYE（再見）、PCR（核酸檢測）、NYY（紐約洋基隊）等。

根據公路總局問卷題目，自用小客（貨）車的英文代碼包含BTS（防彈少年團）、BTW（By The Way順便一提縮寫）、BUB（小傢伙）、BUG（程式錯誤；蟲）、BUM（屁股；乞丐、遊民）、BUS（公車）、BUT（但是）、BUY（買）、BYE（再見）。

普通重型機車包含NYC（紐約市）、NYK（紐約尼克隊）、NYM（紐約大都會隊）、NYY（紐約洋基隊）、PAD（墊子）、PAY（支付）、PBS（美國公共廣播電視公司）、PCM（專業營建管理）、PCR（核酸檢測）。

電動普通重型機車有ESC（電腦退出鍵）；租賃小客（貨）車有REP（共和黨）、RET（狂暴娛樂公司電競隊）、REV（旋轉）。

公路總局指出，民眾填寫時可選擇特定車種或英文代碼表達想法，調查結果將納入車牌英文代碼製作考量。（編輯：管中維）1110307