北科大遭指賣學習歷程課違招生倫理 教部將懲處

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（中央社記者許秩維台北7日電）全教總今天表示，北科大將學習歷程以商品形式販售，5天課程收費新台幣8000元，已違反招生倫理。北科大則為課程設計不當而致歉，教育部將函請學校研提檢討報告及懲處名單。

全國教師工會總聯合會舉行「學習歷程已成軍備競賽，要求北科大懸崖勒馬」記者會，呼籲教育部徹查，避免升學制度成為賺錢工具，以維護考招變革政策的初衷與考生權益。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，學習歷程在高中和技職推動過程中飽受批評，被外界認為可能成為軍備競賽，教育部則一再宣示會防止，並多次發文給大專院校，不宜以學習歷程名義辦理具金錢對價關係的招生活動。

侯俊良提到，全教總接獲檢舉，負責推動和執行技職招生制度的招策會跟聯合會主委學校北科大卻公然違反上述規則，針對學習歷程推出招生課程，此舉對考招制度衝擊很大，也讓學習歷程形同軍備競賽的陰影揮之不去。

全國教師工會總聯合會副秘書長張瓊方說明，北科大公然將學習歷程以商品形式販售，包括「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」、「設計作品衝刺營」等5天課程，每期收費6000元加上2000元雜費，預計招收國二至高三學生。

張瓊方認為，北科大將學習歷程以商品形式販售，等同坐實外界對學習歷程變軍備競賽的疑慮，其他學校也可能仿效，加上營隊舉辦時間多在四技二專申請入學前，課程結束後還能取得證書，令人擔心北科大教授在申請入學甄試評分時可能有失公允，此舉已違反招生倫理。

教育部告訴中央社記者，將函請北科大研提檢討報告及懲處名單，並再次通函各校，嚴守招生倫理守則，如確有招生不公且查證屬實，教育部將予行政糾正並追回「選才專案辦公室計畫」經費補助款項，嚴重者將納入審查學校招生名額總量及獎補助款的參考依據。

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北科大校方回應，推廣教育中心人員在校內審核機制尚未完成時，逕自將未審核完成的課程「國高中升學&專長探索」上傳公告，由於此課程設計不當，北科大鄭重向社會大眾致歉。

北科大校方提到，進修部於3月3日發現錯誤後，已立即請推廣教育中心撤除訊息、課程下架，此課程尚未接獲任何學生報名，內部已進行嚴正檢討及失職人員懲處；未來對招生相關研習講座、課程、營隊等活動，必更加審慎規劃與審核，避免類似事件再次發生。（編輯：管中維）1110307