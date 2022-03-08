國旅券使用期限倒數 業者推1日遊買1送1

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）國旅券使用期限倒數計時，旅遊業者近期也紛紛推出加碼優惠，像是雄獅旅遊推出2日至多日遊商品可享第2人省千元，1日遊買1送1；易遊網則祭出下殺3折起優惠。

配合振興五倍券，交通部觀光局推出國旅券，使用期限只到今年4月底，為了鼓勵抽中民眾使用國旅券，雄獅旅遊今天發出新聞稿宣布推出「放大國旅券 最後優惠」活動，優惠範圍涵蓋全台及離島地區，旅客凡使用國旅券訂購指定團體行程，2日至多日遊商品可享第2人立即省新台幣1000元折扣，1日遊行程也可享買1送1。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雄獅旅遊說，根據統計，持國旅券於雄獅旅遊購買團體行程的民眾達6成，其次則為訂房，推薦尚未使用國旅券的旅客可以安排「新竹繡球桐花福華2日」，走訪苗栗人氣花露農場置身大量繡球花中盡情美拍，或者到離島參加「尋找金色小麥田藍眼淚3日」，前往金門古寧頭戰史館以及夜賞藍眼淚等行程。

易遊網則是推出今年首檔活動「春省來了旅遊節」，祭出3折起優惠，用國旅券下單並完成付款，還可獲得「星巴克電子飲料券」，也加碼發送450元折扣碼，訂單滿3000元直接現折。（編輯：陳政偉）1110308