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機捷號誌異常搶修 11列車2870乘客受延誤

2022/3/9 08:45（3/9 08:50 更新）
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機場捷運9日上午6時許發現A8長庚醫院站號誌系統異常狀況，經桃園大眾捷運公司搶修後，7時30分全線恢復正常。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月9日
機場捷運9日上午6時許發現A8長庚醫院站號誌系統異常狀況，經桃園大眾捷運公司搶修後，7時30分全線恢復正常。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月9日
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）機場捷運今天上午6時許發現A8長庚醫院站號誌系統異常狀況，經桃園大眾捷運公司搶修後，7時30分全線恢復正常，影響南北向共11列車，乘客約2870人，列車平均延誤12分鐘。

桃捷公司透過新聞稿表示，上午6時首班車發車時，經行控中心發現A8長庚醫院站號誌系統異常，為確保行車安全，行控中心指示司機員依SOP慢速通過異常區域，確認區域轉轍器方位及軌道淨空，並立即派員搶修。

桃捷公司指出，經工程人員搶修後，設備於6時48分恢復正常，班距陸續調整，到了7時30分全線恢復正常班距，這次異常事件，共影響北上及南下共11列車，平均延誤12分鐘，預估受影響乘客約2870人。

桃捷公司說，對於異常事件造成民眾不便深感抱歉，乘客如果需要誤點證明，可查詢桃捷公司官網或到全線車站詢問處開立。（編輯：郭諭儒）1110309

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