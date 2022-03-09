開發南迴觀光 劉櫂豪建議台鐵增EMU900列車停靠站

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民進黨立委劉櫂豪9日建議台鐵新採購的EMU900型區間快車能投入南迴沿線營運，增加停靠小站，以開發南迴觀光潛力。中央社記者盧太城台東攝 111年3月9日

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）南迴鐵路沿線火車站具有特色，近年旅客增加，立委劉櫂豪建議台鐵局應投入新購EMU900型區間快車增加停靠站，以開發南迴車站沿線觀光潛力。

劉櫂豪發布新聞稿表示，今天立法院新會期開議後交通委員會首次安排交通部業務報告並備質詢，他特別針對台鐵公司化、南迴沿線車站增加停靠、EMU3000改善等議題，質詢交通部長王國材。

劉櫂豪表示，交通部推動台鐵公司化這個會期已將相關的草案送進立法院，本會期將密集來審議處理，但是從行政院提出的法案版本，主要針對人員轉換的福利待遇、債務處理、資產開發等。

他特別要求王國材，必須要將民眾期待對於台鐵安全改革、買得到車票以及準點這幾項要求，透過此次的公司化改革，讓新的台鐵務必達到這些要求，尤其台鐵必須要有外部監理機制，納入此次的公司化改革中。王國材說明，公司化後組織更有彈性，將引進更多安全管理人才，來改善台鐵。

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劉櫂豪表示，近年國內旅遊興起，許多過去的鐵道小站旅遊人潮大增，尤其台東南迴沿線小站，以金崙車站為例，上下車人次逐年提高，台鐵若能增加停靠車次，會吸引更多旅客，因此建議台鐵新採購的EMU900型區間快車能投入南迴沿線營運，增加停靠小站，以開發南迴觀光潛力。台鐵局表示，將於火車改點時納入考量辦理。

劉櫂豪最後強調，台鐵新購的EMU3000型投入東線營運後，車廂明亮、行駛平穩、友善車廂以及外型設計等，都受到民眾好評，但也有部分建議希望台鐵局能逐步改善，例如座椅的調整幅度、杯架等問題。台鐵局說明，目前已針對旅客回饋意見改善中，屆時仍會滾動式檢討，依據旅客需求，逐步改善。（編輯：謝雅竹）1110309