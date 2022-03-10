男校制服繡姓名引議論 教育部允邀各界討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）台北市成功高中學生提案刪除在制服上繡姓名的規定，遭校務會議否決，引起議論。教育部長潘文忠今天在立法院允諾邀集相關單位討論，瞭解第一線學校現況後，再思考該如何調整。

自由時報日前報導，成功高中學生組織提案刪除「制服左側口袋縫繡姓名」的規定，順利通過服儀委員會，但在校務會議中被投票否決。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢，時代力量黨籍立委王婉諭質詢時提到，成功高中有男學生反映，由於制服上繡了名字，在捷運上被陌生人騷擾，甚至以此資訊找到自己的社群帳號，沒有隱私可言。

王婉諭指出，教育部國民及學前教育署回應上述議題，僅強調校園內不得有性別不平等的現象，例如只規定男學生繡姓名，但成功高中偏偏是「男校」。潘文忠答詢時第一時間說，比較不認為性別與繡學號有什麼關聯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

後來經過與王婉諭數輪對話，潘文忠表示，制服要不要繡姓名，涉及第一線學校的執行狀況，目前規範還不夠細緻，教育部需要和縣市政府、學校代表瞭解現況。他說，近年包括早自習禁考試、高中延後到校等議題，都花了很多時間凝聚各界共識。

潘文忠允諾會請國民及學前教育署研議，希望在2、3個月內有一些討論，制服繡姓名涉及辨識、個資等議題，應該更審慎討論。（編輯：管中維）1110310