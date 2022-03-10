早安世界》韓國變天 保守派尹錫悅以些微差距當選總統

韓國最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅9日以48.6%得票率篤定當選總統，只比執政黨對手李在明高出0.6個百分點，創下韓國史上總統大選最小票差。（中央社製圖）

韓國變天 保守派尹錫悅以些微差距當選總統

韓國9日舉行第20屆總統大選，最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅與執政黨對手李在明拉鋸到開票率達95%時，才終於以48.6%得票率篤定當選，兩人差距僅約0.6個百分點，創下韓國史上總統大選最小票差。這也是保守派在朴槿惠因閨蜜干政案下台後重新奪回政權。現任總統文在寅2017年挾燭光革命的氣勢獲得年輕選民支持，終結保守派的10年執政，但在上任5年內就因房價飆升等問題失去民心，終使進步派再次下野。（看完整報導）

美估蒲亭可能加強侵略力道 烏克蘭：至少再力抗7到10天

美國情報機構首長8日指出，儘管俄羅斯入侵烏克蘭在軍事方面進展不順，加上國際制裁導致經濟困難，俄國總統蒲亭仍可能加重攻擊力道，使烏克蘭未來數週局勢更加艱難，預估首都基輔的飲用水和糧食可能將在2週內耗盡。烏克蘭內政部表示，未來7至10天須力阻俄羅斯進攻，不讓莫斯科聲稱取得任何形式的勝利。同時，俄羅斯和烏克蘭9日同意在多個人道走廊周圍停火一天，讓平民逃離戰火。（看完整報導）

澤倫斯基釋善意：不堅持加入北約 願在烏東分離地區妥協

烏克蘭加入北約的敏感議題，是俄羅斯公開宣稱的開戰理由之一。烏克蘭總統澤倫斯基8日受訪表示，北約怕麻煩，也怕和俄國對槓，他早已不要求讓烏克蘭加入北大西洋公約組織。同時，他也願在頓內茨克、盧甘斯克兩個烏克蘭東部地區的地位上「妥協」，此舉顯然是在向俄羅斯表態，意在安撫。（看完整報導）

俄國入侵烏克蘭進展不順 中國態度出現轉變

俄羅斯與烏克蘭戰事持續，中國立場從原本力挺莫斯科，到開始保持距離，並且進而對烏克蘭的情勢表達關切。中共領導人習近平8日與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會時說，「烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜」，被解讀為中國對俄烏局勢最強烈的措辭。隨著俄軍攻勢進展未如預期順利，國際輿論一面倒向烏克蘭，中央社整理分析，帶讀者看懂中國親俄的態度如何轉變。（看完整報導）

宮廟旅遊團群聚延燒 台南某醫院2藥事人員感染停診至13日

國內9日新增3例本土個案，皆與宮廟旅遊團案有關，分別是台南某醫院2名藥事人員，以及高雄台菜餐廳染疫員工的親屬。高雄老新台菜十全店員工日前因曾服務旅遊團確診個案而染疫，同住的妹妹在匡列隔離期間陰轉陽，無社區風險。而台南鹽水染疫養雞戶搭復健車赴台南某醫院看診後，院內有2名藥事人員確診，已篩檢全院432人結果呈陰性，醫院將全面停診到13日。（看完整報導）

台股土洋對作 外資連6賣逾2300億 投信連26買超

俄羅斯入侵烏克蘭戰況延燒，加上英美擴大制裁，禁止俄國石油進口，美股多數續跌，不過台股9日跌深反彈大漲190點，收復萬七大關、收在17015點。近日外資持續賣出台股，連續6天賣超累計逾2300億元，但投信繼續站在買方，連26日買超累計逾745億元。從個股觀察，外資與投信9日聯手買超聯電，但外資連13日賣超台積電達38.4萬張，外資和投信9日在台積電、華邦電、開發金、友達、鴻海等個股買賣形成土洋對作局面。（看完整報導）

晶圓代工全球營收估連3年增逾20% 16年來最強成長

研調機構IC Insights預估，2022年全球晶圓代工營收可望攀高至1321億美元，將再成長20%，連續3年營收成長達到20%以上的水準，並成為2002年至2004年以來成長最為強勁的3年。全球前12大晶圓代工廠中，有9家位於亞太地區。儘管中芯國際資本支出大幅增加，中國積極投入半導體業，但在美國將中芯列入黑名單的情況下，預料中國難以在先進的晶圓代工領域競爭。（看完整報導）

白宮：美國將研究發行「數位美元」

白宮官員表示，美國總統拜登9日將下令政府機構開始研究發行數位美元貨幣。在俄羅斯遭受西方制裁而斷絕全球大部分經濟聯繫之際，俄國精英階層使用加密貨幣規避西方制裁的疑慮升高，且中國等經濟體也著手創造自有的加密貨幣。拜登的行政命令將要求司法部研究是否需要制定新法來創造新貨幣，也會研究發行數位美元對消費者的影響。（看完整報導）

調查局動員百人掃蕩8陸企 3港商涉掩護中資招攬IC人才

法務部調查局9日聯合台北、士林等5處檢察署，動員調查官百餘人次，同步掃蕩8家違法在台陸企或研發中心。調查局表示，陸資刻意規避法律，藉台灣在地協力者協助，或轉由第三地區投資公司名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源在台違法以高薪挖角產業人才，已危及國家安全。同時檢調獲報查獲3家港商涉嫌掩護陸企在台招攬IC人才，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，4名負責人已遭士林地檢署約談調查。（看完整報導）

手搖飲、油炸食物吃太多 每7孩童就有1人脂肪肝

嘉義長庚醫院9日指出，台灣兒童手搖飲、油炸食物吃太多，脂肪肝盛行率高達14%，代表每7名兒童就有1人有脂肪肝症狀。脂肪肝是肥胖常見的合併症，過去常被認為是大人才會有的病症，但兒童肥胖在台灣逐漸盛行，目前國內學齡兒童約每4人就有1人過重。醫師表示，孩童有脂肪肝時應儘早就醫，透過飲食控制、運動與減重，持續3到12個月後才能有效改善。（看完整報導）