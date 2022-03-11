新北增1本土確診 足跡曾到汐止遠雄購物廣場

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市衛生局今天表示，新北新增1例COVID-19本土確診，因家用快篩試劑為陽性，採檢核酸檢測陽性；其2居住北市的家人採檢也為陽性。新北公共足跡曾至汐止遠雄購物廣場等地。

新北市衛生局長陳潤秋下午說明新北市最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新北今天新增病例案21260是居住在中和區的40多歲男性，已接種2劑COVID-19疫苗，他在疫調時自述，因為出入人多公共場所有疑慮，3月6日使用家用快篩試劑檢測呈現陰性。

案21260在3月9日出現喉嚨不舒服、肌肉痠痛症狀，再次使用家用快篩試劑檢測呈現陽性，通報前往醫院採檢核酸檢測（PCR）陽性，Ct值14.4，目前已收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，相關接觸者匡列104人，包括居家隔離的31人，均已安排採檢。其中，其2名居住台北市的家人（案21295、案21296）PCR陽性，97人為陰性，5人檢驗中。

衛生局也公布案21260、案21295的新北公共足跡，3月5日至3月9日分別涉足定食8遠雄汐科店、家樂福汐科店、快樂小熊親子樂園遠雄汐止店、中和區建八路全家便利商店中和健新店、台灣企銀汐止分行、汐止區新台五路一段韓味堂、汐止遠東科技中心郵政代辦所。（編輯：戴光育）1110311