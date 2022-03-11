勞動部專案勞檢 領紓困行業納檢查對象

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）勞動部職業安全衛生署今天公布今年勞動條件專案勞檢對象，鎖定四大面向共計5200場次，將針對領取政府補助紓困行業檢查是否符合勞動基準法，3月起開始執行。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩接受媒體聯訪指出，今年專案勞檢規劃出爐，將持續依照「公共安全」、「弱勢扶助」、「常態違規」與「社會關注」四大面向，規劃19項專案計畫。

許莉瑩說，在公共安全部分，持續規劃有汽車客運、遊覽車、汽車貨運業與鐵路運輸等陸上交通業者專案檢查，另外因應航空運輸貨運業近年非常興盛，因此也納入公共安全面向，將加強駕駛人員工時查核，避免疲勞駕駛情況發生。

弱勢扶助方面，許莉瑩指出，將參照衛生福利部「兒童及少年生活狀況調查」所列兒少較常打工場所以及校園鄰近商家、建教合作機構等，規劃實施工讀生與部分工時人員專案檢查，確認僱用童工是否符合規定，保護兒少身心健康，今年規劃勞檢場次也比去年更多。

另外，有鑑於社福從業人員屢傳薪資回捐、假承攬（合作）真僱傭等爭議，許莉瑩說，今年也一樣有規劃社會工作服務業專案檢查，將特別著重於社福人員「工資給付情形」與「契約關係」，遏止業者脫法行為。

許莉瑩提到，為遵守人權公約，今年也新增勞檢60家有進用身障員工的企業，檢查其勞動條件是否符合規定。

特別的是，許莉瑩指出，為了落實紓困美意，去年已經有勞檢100家受疫情衝擊營運而受領政府補助的行業，今年則要新增至200家，經行文給各政府單位，請各單位提供建議抽查名單。

許莉瑩說，後續會針對因疫情有特殊加班或者是停止假期業者規劃專案勞檢，以減班休息、片面減薪及依法應於事後補給休息、休假與加班費等規定為檢查重點。（編輯：管中維）1110311