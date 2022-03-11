阿里山花季遇假日執行交管 遊客可搭乘公共運輸

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）111年阿里山花季已於10日登場，將持續至4月10日，每逢例假日及連續假期，將進行交通管制，共有12天；明天是花季開始後第一個例假日，交管時段從清晨6時至上午11時。

交通部公路總局今天發布新聞稿，為讓上山民眾能有安全舒適的行車環境，阿里山花季期間的例假日及連續假期的清晨6時至上午11時，將進行交通管制，管制日總計12天。

公路總局說，自行開車前往賞花的民眾，交管時段，台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，一律禁止小型車通行，請民眾於台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山。

阿里山花季接駁客運的車票已開放民眾預約劃位，可至全台統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統，選擇適合的班次預約購票劃位。

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團體旅遊的遊客，假日及連續假期在交管時段，在台18線29K（五虎寮橋下游300公尺處）先買門票，並統計團體遊客所需票種及配妥相關證明文件，加速購票作業；另台18線29k僅開放購票人員下車購票，其他遊客如有休憩需求，應請往前至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區。

公路總局鼓勵遊客搭乘公共運輸去賞花，到阿里山可搭乘的客運路線包含「高鐵嘉義站─阿里山」、「台鐵嘉義站─阿里山」、「台北轉運站─阿里山」、「日月潭─阿里山」4條路線，遊客可憑車票享入園門票新台幣150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。（編輯：陳政偉）1110311