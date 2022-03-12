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原能會：烏國核研究設施再受攻擊 監測數據正常

2022/3/12 14:54
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（中央社記者曾智怡台北12日電）烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）被俄軍包圍多日， 原能會今天表示，國際原子能總署（IAEA）最新消息證實，哈爾科夫物理與技術研究中心核設施再度受到攻擊，但評估不致發生輻射危害，監測數據無異常。

俄烏戰爭逾2週，俄軍相繼占領車諾比及札波羅熱核電廠，原能會今天透過新聞稿說明國際輻射安全輿情。

原能會指出，遭俄軍佔領的車諾比核電廠，於3月9日供電中斷，目前已啟動緊急柴油發電機，廠內基本安全系統未受影響，工作人員正嘗試修復電力系統；當局表示，目前喪失輻射監測數據的連結，但仍可持續透過廠內管理人員取得最新訊息。

至於札波羅熱核電廠，原能會表示，這座電廠一棟訓練中心遭受砲擊，6部反應機組未受影響，目前受俄軍控制；營運情形與前日相同，目前正進行未爆彈的搜尋及處置工作。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，離邊界僅35公里的哈爾科夫就是主要戰區，受到俄軍砲火的猛烈攻擊。

原能會表示，IAEA最新消息證實，哈爾科夫物理與技術研究中心研究用核設施再度受到攻擊，這項設施主要作為醫療或工業放射性同位素生產，因其燃料處於次臨界狀態，且放射性物質存量低，IAEA評估不致發生輻射危害。

另外，原能會查詢歐盟環境輻射監測網數據，目前哈爾科夫環境輻射監測數據無異常。

原能會補充，烏國境內有4座核電廠、15部反應機組，目前共8部機組正常運行，相關輻射監測數值仍維持正常。（編輯：郭無患）1110312

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