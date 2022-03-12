阿里山花季第一個周末 交通順暢逾7千人入園

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阿里山花季登場，12日首個週末假日湧入大批人潮賞花，嘉義縣警方在台18線阿里山公路進行交管，上午限制小客車上山，駕駛需把車停放61K樂野服務區停車場，再轉乘接駁車上山。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月12日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）阿里山花季起跑，第一個周末假日湧入7千多人賞花。警方在阿里山公路進行交管，今天上午限制小客車上山，開車遊客只能開至樂野，再轉搭接駁車進入森林遊樂區，目前全天交通順暢。

嘉義林區管理處副處長李定忠接受中央社記者訪問表示，今天至下午4時為止，阿里山國家森林遊樂區入園人數超過7千人，園區內染井吉野櫻已一一開花，每株花況不同，大概開3至6成。

嘉義縣警局交通隊長蘇俊宏告訴中央社記者，上午6時至11時阿里山公路（台18線）66K交通管制，要進入森林遊樂區的遊客，必須將車停放台18線61K樂野服務區，再轉乘接駁車上山。

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蘇俊宏說，阿里山花季自3月10日起至4月10日止，期間假日上午在台18線66K均有交管，小客車除持相關證明文件（如通行證、工作證或住宿證等）及特殊情形（如婚喪喜慶等）外，管制時段（6時至11時）不予放行上山。

另外，假日期間警方也在162甲線太平雲梯至太平國小路段加強交通疏導，若無停車位請轉往瑞里、太和遊覽，維持交通順暢。太平雲梯周邊停車位有限，請多搭乘嘉義縣公車上山，搭車地點在梅山圓環公車站。（編輯：屈享平）1110312