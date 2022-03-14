中一中音樂課師生衝突 教育局：校方提供必要協助

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）對於台中一中音樂課師生衝突引發社會關注，台中市政府教育局長楊振昇今天表示，校方今天將開會了解，等開會結果出來後，再請學校提供老師及學生必要的協助。

台中一中11日因高一學生在音樂課的報告內容，引發師生衝突，有同班學生拍攝師生對話影片上傳到YouTube，影片曝光後，引發社會各界議論。

台中一中事後表示，對於老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，今天將針對師生瞭解事情原委及脈絡後，召開相關會議依規定處理，下午將說明處理結果。

楊振昇上午在台中市議會接受媒體聯訪時指出，由於事情的來龍去脈從媒體報導中無法看到全貌，但如果師生之間有比較好的溝通方式，能夠傾聽，就能減少類似事情的發生，教育局會了解學校開會結果，再請校方對老師及學生提供必要協助。

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對於是否因為學生在報告中放上梗圖引起老師情緒不滿，楊振昇說，事情總是要回歸到一個真相，要看校方的處理，否則大家這樣傳來傳去，可能不是事實。

至於學生在課堂用手機錄影是否允許，楊振昇認為，手機的使用還是應該要有規範，師生之間應該要有一個相互的尊重，無論是老師跟學生之間，還是學生對老師，應有相互的理解，了解彼此的想法；現在每一個人都要學習EQ，了解及管理自己的情緒，其實更重要的是要了解他人的情緒，才知道去給對方適當的協助及回應。（編輯：陳仁華）1110314