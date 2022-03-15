嘉縣麵包師傅遭車擦撞斷4指 及時接回3個月後復工

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣大林鎮蔡姓麵包師傅，1月上旬開車門時，遭後方來車後視鏡擦撞左手斷4指，緊急送醫進行顯微重建手術，將粉碎性骨折手指一一接回，3個月後恢復功能回歸職場工作。

今年1月上旬大林一名蔡姓麵包師傅，送完貨準備離開時，左手剛打開車門，左手掌直接遭後方駛來車輛的後視鏡擦撞，當場4根手指斷裂，血流如注，救護車緊急將他送往大林慈濟醫院救治。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，傷者到院後，左邊手指第4指只剩一點點皮肉掛著，大拇指與中指的骨頭開放性骨折，同時肌腱及神經、血管都斷掉了，X光片檢查中清晰可見第4指骨頭幾乎全碎掉，於是趕緊安排手術。

大林慈濟醫院整形外科醫師許宏達告訴中央社記者，顯微重建手術接回斷指需要花費較多時間，這名患者因為粉碎性骨折更耗時，除將碎掉的骨頭組裝回去，還要把斷掉的神經、血管接回。

許宏達表示，蔡姓民眾手術後持續復健，在術後8週骨頭癒合良好，順利移除手指中固定釘子，並試著開始活動，現在的他不僅保全手指知覺與外觀，更能繼續從事最愛的麵包店工作。

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許宏達說，雲嘉地區發生斷指的情況不算少，除了剁肉不慎剁斷手指的案例，隨著工業區增加，也經常接到工作中手指被捲入機器的病人。

許宏達強調，當發生斷指意外時不要慌，首先將斷掉的手指找回來，接著再用生理食塩水濕潤紗布包裹斷指，後續再泡入冰塊中裝袋帶到醫院，盡可能在2個小時內就醫做手術接合；千萬不可將斷指直接放入冰水中，以免造成細胞壞死，影響後續治療效果。（編輯：陳仁華）1110315