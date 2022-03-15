四技二專技優保送放榜 分發錄取率9成近6年新高

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（中央社記者許秩維台北15日電）111學年度四技二專技優保送入學錄取結果今天公告，符合保送資格的報名考生有237人，最後分發錄取215人，分發錄取率90.72%，是近6年新高。

技專校院招生委員會聯合會新聞稿指出，111學年度四技二專技優保送入學招生管道共有21所科技校院參加，招生名額共472名，名額最多的前3類別為機械、商業、電子。

根據技專招生委員會資料，符合保送資格的報名考生有237人，報名人數最多的前3類別為機械、電機、工設；234人上網完成登記志願（參加統一分發），最後分發錄取215人，分發錄取率為90.72%。

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技專招生委員會提醒，獲保送分發的錄取生須於3月23日下午5時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已完成報到的錄取生，除非以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發、各大學校院入學等招生管道，違者將取消錄取及入學資格。（編輯：管中維）1110315