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北捷板南、淡水信義線2起異常 收班後詳查原因

2022/3/16 12:06（3/16 12:41 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）北捷近期狀況頻傳，上午10時許大安站發生轉向設備故障異常，須啟動公車接駁。北捷表示，異常在21分鐘後排除；另稍早上班通勤時，板南線也發生異常，原因將在收班後詳查。

台北捷運公司表示，今天上午10時28分，淡水信義線大安站袋形軌一座轉轍器無法到位，當下台北101/世貿站至信義安和站採取單線雙向運轉，班距約16分鐘；象山站至大安站啟動公車接駁。

北捷表示，上午10時49分，轉轍器異常已排除，台北101/世貿站至信義安和站恢復雙向運轉，至於轉轍器無法到位原因將於收班後詳查。

稍早上班、上課通勤時間，板南線也發生異常，一度影響列車運行。北捷指出，上午8時2分，市政府站往新埔站方向軌道電路訊號異常，列車在處理期間慢速通過，營運未中斷。

北捷指出，系統在上午8時25分恢復正常，至於軌道電路訊號異常原因，將於收班後詳查。

板南線11日才發生新埔站一座電扶梯異常無預警下滑導致旅客受傷意外，讓北捷安全性受到關注。（編輯：李亨山）1110316

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