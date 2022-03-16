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NCC2/294

NCC許可3系統遞補華視至52台 市占增至近4成

2022/3/16 15:34
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（中央社記者蘇思云台北16日電）NCC今天許可嘉義縣世新、國聲與新北市的天外天共3系統，申請華視新聞資訊台遞補52頻道，加上先前已經許可的23系統，意味華視新聞資訊台在有線電視52頻道的市占率，將增加3%到39.58%，收看戶數總計達187.6萬戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年6月中通過中嘉數位12系統、台灣數位光訊科技（台數科）6系統、北港、大台中等共23系統申請華視新聞資訊台替補52頻道申請案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性與公共利益等理由，決議許可嘉義縣世新、國聲以及新北市的天外天系統申請華視新聞資訊台遞補52台，3系統戶數約14.7萬戶，市占率約3.12%。如果加上先前已經通過的23系統，意味後續可在52台收看華視新聞資訊台的戶數市占率達到39.58%。

NCC官員表示，依據頻道異動流程，3系統後續還要在螢幕跑馬5天，告知觀眾頻道即將異動，後續才可以在52台播出華視新聞資訊台。

根據NCC資料，全台64系統中，目前共26系統以華視新聞資訊台遞補52台；另外，洄瀾、北都數位、台固等15系統則送件台視遞補，NCC去年5月審查後，至今尚未第2次排案審查；其餘還有23系統還沒送件，包括凱擘、大豐等。

翁柏宗表示，頻道上下架是協商機制，有遞件申請才會依照營運計畫變更來做審核，若有排案就會審理。（編輯：潘羿菁）1110316

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