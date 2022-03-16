彰濱新建焚化爐案 承諾增空污抵換量後通過環評

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）為解決事業廢棄物處理量能不足等問題，經濟部工業局以BOT方式委託設置事業廢棄物處理設施，在開發單位同意增加硫氧化物的空污抵換量及提出抵換計劃後，全案通過環評。

「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫（BOT）案」今天在環保署環評大會進行審查。

根據資料，此案開發基地位於彰化縣鹿港鎮，開發單位將設置2座流體化床焚化爐、掩埋場以及再利用系統，以廢轉能技術進行再生能源發電，解決工業區污水處理廠的污泥、一般事業廢棄物處理設施不足以及非法棄置，將廢棄物轉為可再利用資源。

因應營運後產生空汙，開發單位提出空污增量抵換規劃，包含營運期間洗掃鹿港鎮道路、補助彰化燃油機車汰換為電動機車、補助汰換彰化所在空氣品質區的大型柴油車等，承諾每年粒狀污染物抵換量至少14.18噸、硫氧化物至少0.0003公噸及氮氧化物至少11.41噸。

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不過，今天在環評大會審查時，環保署空保處認為，開發單位承諾的抵換量方式說不清，恐造成後續環保單位審查的不便、要求開發單位釐清，也有環評委員質疑，開發單位提出的硫氧化物抵換量過低，要求增加。

經過閉門會議討論，環評委員要求開發單位在計畫營運後每年粒狀污染物抵換量至少14.18噸，硫氧化物至少1公噸及氮氧化物至少11.41噸，且空氣污染物抵換應從第2年起每年10月底前提出前1年執行成果及後1年執行規劃送彰化縣環保局核准，全案通過環評。（編輯：陳清芳）1110316