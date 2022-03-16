鋒面17日下午接近 各地降雨機率升北台灣轉涼
2022/3/16 17:01（3/16 17:30 更新）
中央氣象局表示，17日下午一波鋒面接近台灣，各地降雨機率提高。圖為民眾撐傘走在五分埔商圈。（中央社檔案照片）
（中央社記者汪淑芬台北16日電）中央氣象局今天表示，這幾天晴朗穩定的天氣將有轉變，明天下午一波鋒面接近台灣，各地降雨機率提高，傍晚北部地區可能會聽到春雷響起。
氣象局最新天氣預報，明天上半天各地大多為多雲到晴，清晨東半部有局部短暫陣雨，下午開始鋒面接近，大氣環境趨於不穩定，配合午後熱力作用，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區轉為局部短暫陣雨的天氣，南部山區也有零星降雨。
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氣象局說，明晚至18日上午，鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區也有零星短暫陣雨，愈晚降雨愈明顯，北部地區可能有局部大雨，並有機會聽到春雷響起。
氣象局預測，鋒面來得快，去得也快，18日下午各地雨勢趨緩，晚上雨區縮小，而這波東北季風帶來的冷空氣不強，主要反應在高溫的下降，北部及東北部天氣稍轉涼，高溫降幅較多，但高溫仍可達攝氏22度，19日東北季風減弱，天氣又回暖，氣溫也回升。（編輯：陳政偉）1110316
氣象局說，17日晚間至18日鋒面通過、東北季風增強，北部易有較大雨勢，高溫下降約5度、低溫變化不大。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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