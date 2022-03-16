東華大學輔導烏克蘭籍學生 協助在台安心學習

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東華大學校長趙涵㨗（右）16日與校內烏克蘭籍學生會面交流，關心有無需要協助等。目前就讀大一的阿田．莫佐爾（Artem Mozol）（左）表示，住在基輔的家人已經逃到鄰近小城鎮躲避戰火，父母目前都平安，他每天透過手機通訊跟家人保持聯繫。（東華大學提供）中央社記者張祈傳真 111年3月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰況膠著，國立東華大學烏克蘭籍學生阿田．莫佐爾今天表示，家人已逃離家園，躲避戰火，盼大家持續關注烏克蘭。校方表示，將全力協助學生在台安心學習。

東華大學校長趙涵㨗今天接受媒體採訪指出，校內共有2名烏克蘭籍學生，就讀財務金融學系大四及資訊工程學系大一學生，已安排助教、國際處輔導員關注2名學生身心狀況，即時提供協助。

趙涵㨗說，今天與烏克蘭籍學生會面交流，關心學生家人狀況及有無需要協助，也表達對台灣人民對他們的遭遇感同身受，願意提供最大協助，鼓勵學生要保持正向，在台專心讀書，不辜負家人期望。

就讀大一的阿田．莫佐爾（Artem Mozol）去年10月才來到台灣學習華語，今年1月才到國立東華大學就學，他說，住在基輔的家人已經逃到鄰近小城鎮躲避戰火，父母目前都平安，他每天透過手機通訊跟家人保持聯繫。

談及目前戰況，阿田．莫佐爾說，自2014年克里米亞危機後，烏克蘭及俄羅斯簽了多種協議，最終仍破局走向戰火，對與能否真正簽下停火的和平協議，並不樂觀。

阿田．莫佐爾說：「我的力量有限，所能做的就是努力學習與試著向大家傳達訊息。」希望大家持續關注烏克蘭現況，他也表示，這段時間感受到很多人的支持關心及鼓勵，共同祈求烏克蘭平安，讓他感到很溫馨。

阿田．莫佐爾說，現階段會留在台灣專心唸書，好好充實自己，等待未來戰火平息後，回烏克蘭與家人團聚，目前生活還過得去，但憂心若戰火遲遲不停，很快將面臨經濟困難。

趙涵㨗說，教育部特別關注在台烏克蘭籍學生，交代校方應提供適時協助，若學生遇到財務困難，可直接與國際處或校長室聯繫，將安排外語助教工作，讓學生安心就學，完成學業。

東華大學外籍學生日前也發起聲援烏克蘭活動，透過聲援烏克蘭向俄羅斯表達反對，阿田．莫佐爾也拿著「拯救我的國家」看板出席。（編輯：陳清芳）1110316