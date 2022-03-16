各國相繼開放國門 陳建仁：台灣解封有2條件

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（中央社記者曾智怡台北16日電）近期各國相繼開放國門，前副總統、中研院院士陳建仁今天表示，由於歐美等地疫苗覆蓋率提升並採取與病毒共存政策，預估最快今年夏天有望看到北美、歐洲等完全解封；至於台灣，解封衡量有2條件，包含5、6月第3劑覆蓋率達超過70%，以及東南亞等國際疫情概況。

三三會今天舉行3月份例會，邀請陳建仁以「後疫時代的產業創新」進行專題演講，他分享台灣防疫成功模式，意即如何在未封城、未普篩的情況下，應用智慧科技達成精準防疫，以及疫情對科技發展的啟示與未來方向。

陳建仁盤點COVID-19大流行中值得關注的10大科技趨勢，包括線上購物與機器人送貨、線上娛樂、數位與零接觸式支付、供應鏈4.0、遠距工作、3D列印、遠距教學、機器人與無人機、遠距醫療、5G與ICT技術。

他指出，後疫情時代之下，國內食衣住行育樂與醫療等生活型態轉變，針對產業、經濟部分，面臨宅經濟、零接觸經濟崛起，台商回流、全球供應鏈重組等狀況，另需加速精準健康、防疫產業發展。

針對精準健康發展，陳建仁表示，將以「生醫產業創新方案」所奠定的基礎，導入數位科技，包含人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、5G、資安、區塊鏈等，並聚焦強化相關法規、人才、投資等層面，透過大數據與整合資料庫的應用，驅動產業跨域創新及完善全齡健康。

會後有企業會員提問，Omicron變種病毒對防疫、未來經濟活動復甦有何影響。

陳建仁表示，Omicron變種病毒儘管傳染力強，但隨全世界疫苗接種普及率提升，歐美開始採取和病毒共存策略，台灣考量Omicron變種病毒傳染力，鼓勵民眾打滿3劑疫苗，如新加坡、南韓覆蓋率均已達7、8成，英國最近宣布解封也是因為有足夠抵抗力。

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因此，陳建仁說，疫情解封有2條件，第1，疫苗覆蓋率，「努力到5、6月達70%，可以說準備好了」。第2，國際疫情狀況，因台灣有許多移工會入境，需注意東南亞國家疫情變化。

陳建仁預測，今年夏天北美、韓國、日本與歐洲等都可完全解封，台灣則因東南亞許多國家疫苗覆蓋率較不足，仍須衡量國外情況，而國外疫情瞬息萬變，相信指揮中心會進行最好評估，「慢慢地解封一定會出現」。（編輯：潘羿菁）1110316