大專外籍教師來台 可直接到駐外館處申請入境

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（中央社記者陳至中台北17日電）國內COVID-19疫情放緩，教育部發函各大專校院，宣布放寬外籍教師、研究人員入境申請，不用再透過學校層層上報，可直接到中華民國駐外館處申請特別入境許可。

教育部3月16日發函各校指出，中央流行疫情中心2月底宣布，由於國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨於穩定，3月7日起放寬非本國籍商務人士來台措施，外籍人士為商務考察、投資、履約、應聘等，可直接到台灣在各國的駐外館處申請特別入境許可。

過去一段時間，大專延攬外籍教師、研究人員、博士後研究員來台要申請入境，必須由學校報給教育部，再由教育部轉給駐外館處，公文往返耗費許多時間。教育部在16日的公函上宣布，未來可適用上述非本國籍商務人士來台措施，直接到駐外館處申請。

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外籍教師來台常攜家帶眷，教育部表示，家屬可於外籍教研人員取得有效居留證後，依指揮中心110年12月3日放寬措施，自行辦理來台依親。如果要和教研人員一起入境，則由教育部專案辦理。

教育部也提到，3月7日起入境後的檢疫天數已由14天縮短為10天，教研人員在檢疫期滿後還要自主健康管理7天，期間不應進入校園。自主健康管理期間如果要入住學校宿舍，必須安排獨層且1人1室，衛浴、洗衣設備要分流、分時段使用，並落實清潔消毒。（編輯：陳清芳）1110317