興大開發拓撲絕緣體新應用 研究登上國際期刊

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）拓撲絕緣體是近年熱門材料之一，中興大學材料科學與工程學系3年級學生盧弘惟首次將拓撲絕緣體應用於能源回收及感測元件，研究成果於今年2月刊登於國際期刊「自然通訊」。

國立中興大學今天發布新聞稿指出，拓撲絕緣體（topological Insulators）是近年來相當受到關注的熱門材料之一，內部是絕緣體，表面卻像金屬，相關理論曾在2016年獲諾貝爾物理學獎肯定。

興大表示，盧弘惟近期以主要作者身分發表論文，首次將此材料應用於能源回收及感測元件，開創拓撲絕緣體新的應用領域，研究成果於2月刊登於國際頂尖期刊自然通訊（Nature Communications），並獲期刊編輯選為亮點文章。

興大指出，這項研究由中興大學材料系副教授賴盈至、中山大學材料與光電科學學系助理教授陳智彥、中興大學物理學系教授林彥甫共同合作，盧弘惟在大一時加入賴盈至實驗室，至今已參與5篇高影響因子的國際期刊論文發表，更在國內多項競賽中屢獲佳績。

賴盈至表示，拓撲絕緣體目前主要應用於量子材料、量子計算、超導性等領域，團隊利用拓撲絕緣體表面導電，有助於增加表面電荷轉移的特性，首次將其應用於收集環境中的靜電，以及收集身體活動所產生的機械能，並藉此驅動電子產品，或作為自發電的感測器，如智能眼鏡、遠端遙控等，有助於提供穿戴科技、元宇宙等新應用的電力來源，實現自給自足的電子科技。

負責材料合成的陳智彥指出，這次研究採用的碲化鉍拓撲絕緣體（Bi2Te3），是用簡單快速的化學溶液合成法進行製作，與國際主流使用大型機器物理沉積法相較，可大幅降低合成成本及縮短時間，有助於拓撲絕緣體未來的研究與應用推廣。

盧弘惟表示，非常感謝賴盈至3年來的指導與鼓勵，並提供參與研究、競賽，以及與興大物理系、中山大學材光系、陽明交通大學跨校系合作的機會。

盧弘惟指出，研讀文獻與實驗的過程雖然辛苦，但卻是很扎實的訓練，從研究中得到的成就感是支持他繼續下去的動力。接下來除參與國際研討會，也將持續新興材料領域的研究。（編輯：戴光育）1110318