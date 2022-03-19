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奧運金牌郭婞淳現身台科大校慶 勉學生不設限

2022/3/19 11:05
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（中央社記者陳至中台北19日電）台灣科技大學今天舉辦校慶活動，特別邀請奧運金牌舉重選手郭婞淳分享經驗，她鼓勵學生「不設限」，跳脫原有的框架，超越界線也無懼未來。

郭婞淳今天受邀在台科大校慶中演講，她分享能屢獲佳績的秘密，在於「我的對手只有我自己」，對自己不設限，即便遇到挫折，也都當成上天最好的安排。

台科大校長顏家鈺也勉勵學生學習郭婞淳「不設限」的精神，面對未來社會，不能再仰賴單一專長，須強調跨領域學習，生涯發展也不僅限於台灣，可以在全球發光發亮。

台科大今天校慶也由新世紀合唱團、唱片騎師社、絃韻吉他社改編合唱校歌，將大學校歌本來較為平淡沒留下特別印象的感覺，加入饒舌嘻皮元素帶來全新風貌

負責改編校歌的台科大唱片騎師社成員江宗泰、許璧顯表示，許多學生不會唱校歌，希望透過改編，讓大家接收度變高，在維持校歌該有的莊嚴之餘，也呈現活力和創新。

吉他社成員李彥辰表示，從小到高中的校歌都記得，唯獨不清楚大學校歌，這次聽到台科大校歌的改編版本，覺得是一個很棒、很創新的嘗試，可讓所有人更容易記得旋律和傳唱。（編輯：卞金峰）1110319

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